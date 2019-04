Infoveranstaltung in Mönchengladbach : Studieninformationstag an der Hochschule Niederrhein

Die Hochschule Niederrhein in Mönchengladbach. Foto: Ilgner

Mönchengladbach Am 10. April können sich Schüler über die Fachbereiche informieren, aber auch Allgemeines zum Thema Studium erfahren.

Viele Schülerinnen und Schüler erhalten demnächst ihre (Fach-)Hochschulreife. Damit eröffnen sich ihnen viele Möglichkeiten. Und es kommen Fragen auf: Was soll ich studieren? Vollzeit oder dual? Beim Studieninformationstag der Hochschule Niederrhein am 10. April erhalten Interessierte zwischen 14 und 18 Uhr Einblicke in die zehn Fachbereiche und das umfangreiche Studienangebot der drittgrößten Hochschule für angewandte Wissenschaften in Nordrhein-Westfalen.

Wie finde ich das passende Studium für mich? Wie läuft eine Bewerbung ab? Welche Zulassungsvoraussetzungen gibt es? Dies sind nur einige Fragen, die die Studien- und Fachberaterinnen und Berater an diesem Nachmittag beantworten werden. An über 15 Ständen können sich die Interessierten über die Fachbereiche und Studiengänge informieren, aber auch Auskünfte vom Bafög-Amt oder der Agentur für Arbeit erhalten. Ein begleitendes Vortragsprogramm bietet Einblicke in Themen wie Studienwahlentscheidung, Finanzierung, Studiengänge oder Bewerbung und Zulassung.

Von 14.30 bis 16 Uhr findet der Workshop „Neuland Studium“ statt. Dabei können Schülerinnen und Schüler einen Eindruck gewinnen, wie eine typische Studienwoche aussieht und wie sie sich von der Schulwoche unterscheidet. Darüber hinaus berichten Studierende über ihren persönlichen Weg und ihren Entscheidungsprozess. Von 16 bis 17.45 Uhr findet ein Workshop für Eltern studieninteressierter Kinder statt. Die Anmeldung zu den kostenlosen Workshops erfolgt per Mail an: jana.passman@hs-niederrhein.de. Der Studieninformationstag findet am Campus Mönchengladbach, Lernlandschaft, Gebäude X, Webschulstr. 41 - 43, statt. Weitere Informationen zum Programm gibt es unter www.hs-niederrhein.de/studieninformationstag.

(gap)