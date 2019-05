Hochschule Niederrhein : Bewerbungen für Wintersemester jetzt möglich

Ab sofort können sich angehende Studenten an der Hochschule Niederrhein bewerben. Foto: Ilgner

Mönchengladbach Im Angebot sind rund 90 BA- und MA-Studiengänge.

Wer sich für ein Studium an der Hochschule Niederrhein interessiert, kann sich ab sofort zum Wintersemester 2019/20 bewerben. Bis zum 15. Juli ist das Online-Verfahren für insgesamt 60 Bachelorstudiengänge und 30 Masterstudiengänge an den beiden Standorten Mönchengladbach und Krefeld geöffnet. Zum Wintersemester, das am 23. September startet, gibt es auch neue Studiengänge.

Am Fachbereich Oecotrophologie in Mönchengladbach wurden die Masterstudiengänge unter den Namen Lebensmittelwissenschaften und Ernährungswissenschaften neu konzipiert. Die Aufteilung orientiert sich an der vor Jahren vorgenommenen Neuentwicklung der gleichnamigen Bachelorstudiengänge.

Foto: CC BY Marketing Gesellschaft Mönchengladbach 2.0

Am Fachbereich Elektrotechnik und Informatik gibt es den neuen Masterstudiengang Mechatronik. Der gleichnamige Bachelorstudiengang wird ab dem Wintersemester in neuer Struktur am Fachbereich Elektrotechnik und Informatik angeboten (bisher Maschinenbau und Verfahrenstechnik). Mit der Ausrichtung des Studiengangs in Richtung Informationstechnik wurde der zunehmenden Vernetzung von Industriemaschinen in den Unternehmen Rechnung getragen.

Der Großteil der Bachelorstudiengänge ist zulassungsbeschränkt. Für die Studiengänge Kommunikationsdesign, Produktdesign und Design-Ingenieur (Textil- und Bekleidungstechnik) gibt es individuelle Eignungsprüfungen. Zulassungsfrei sind einige Studiengänge im technischen Bereich und fast alle dualen Studiengänge – hierfür benötigt man den Ausbildungsvertrag mit dem Unternehmen – sowie der Großteil der Teilzeitstudiengänge. „Die NCs sollten niemanden abschrecken“, betont Kirsten Möller-Mevißen, Leiterin der Zentralen Studienberatung der Hochschule. Sie seien eingeführt worden, um zu vermeiden, dass Studiengänge überfüllt sind. In der Regel liegen sie zwischen dem Notendurchschnitt 2,0 und 3,0.