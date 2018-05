Mönchengladbach: Hochschule lädt zum Forum über Exportfinanzierung

Mönchengladbach

Die Hochschule Niederrhein lädt für den kommenden Mittwoch, 16. Mai, zum Forum Banking & Finance ein. Manuel Probst, Head of Export Finance der Ferrostaal Equipment Solutions GmbH, ist dann zu Gast am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften. Er wird über Formen der langfristigen Exportfinanzierung referieren. Angesichts des Handelsstreits mit den USA und den im Raum stehenden Strafzöllen ist dieses Thema aufgrund Deutschlands Exportorientierung höchst aktuell. Denn als Nation mit dem weltweiten höchsten Exportüberschuss ist Deutschland auf das Funktionieren dieses Systems angewiesen. Die Vorlesung im Audimax der Hochschule Niederrhein am Campus Mönchengladbach (Webschulstraße 41-43) ist öffentlich und startet um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine vorherige Anmeldung nicht erforderlich.