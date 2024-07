Temperaturen im Stadtzentrum So heiß wird Mönchengladbach im Sommer

Es ist Dienstagmittag, 12 Uhr, und es ist 27 Grad warm. Das teilt der bevorzugte Wetterdienst mit. Aber wie heiß es an einem Sommertag wie dem gestrigen Dienstag und am heutigen Mittwoch wirklich in Mönchengladbach wird, das ist damit nicht unbedingt gesagt. Denn Hitze entsteht in den Städten vor allem da, wo es nicht viel Grün gibt, sondern mehr Grau. Sprich: Je mehr Flächen versiegelt statt begrünt sind, umso mehr heizt sich eine Stadt auf.