Mönchengladbach : Hier wird für den Santander-Lauf gesperrt

Die Laufstrecke (rot) und die Umleitungsstrecke (gelb). Foto: Santander-Marathon

Mönchengladbach Halteverbote, Umleitungen, Anfahrten - was Sie bei dem Sportevent am ersten Juni-Wochenende beachten sollten.

Gut 1500 Teilnehmer haben sich für den Santander-Marathon am Sonntag, 3. Juni, angemeldet. Und weil es neben den Läufen auch ein umfangreiches Programm am Geroweiher gibt (eine Pasta-Party mit Nudel-Portionen für einen Euro am 2. Juni von 11 bis etwa 16 Uhr und eine Grillmeisterschaft am 3. Juni von 9 bis rund 18 Uhr), erwarten die Veranstalter auch weit mehr als 20.000 Besucher. Für das sportliche Großereignis wird ein großer Teil der Gladbacher Innenstadt abgesperrt. Busse und Autos müssen umgeleitet werden, Halteverbote werden eingerichtet. Und das sollten Sie beachten:

Sperrungen Der 10,5-Kilometer-Rundkurs (Grafik, rote Linie) verläuft mitten durch die Innenstadt von Mönchengladbach, durch das Gründerzeitviertel und Teile von Eicken, Windberg und Waldhausen. Hauptsperrzeit ist am 3. Juni von 6 bis circa 18 Uhr. Die Stadt empfiehlt, die Veranstaltung weiträumig zu umfahren. Der öffentliche Busverkehr wird entlang der Marathonstrecke nur eingeschränkt nutzbar sein.

Halteverbote Entlang der Laufstrecke werden Halteverbotszonen eingerichtet. Sie gelten bereits am Samstag, 2. Juni, ab 23 Uhr, und sind bis zum 4. Juni, 1 Uhr, gültig. Auf dem kompletten Geroplatz werden ebenfalls Haltverbotszonen eingerichtet. Diese sind vom 30. Mai, 18 Uhr, bis zum 4. Juni, 18 Uhr, gültig. In dieser Zeit kann dort nicht geparkt werden. Falschparker an der Strecke und auf dem Platz werden aus Sicherheitsgründen abgeschleppt.

Umleitungsstrecke Der Verkehr wird unter anderem über Fliethstraße, Waldnieler Straße, Rönneterring, Mürringer-, Großheider- und Viersener Straße sowie Schürenweg umgeleitet (Grafik, gelbe Strecke). Den inneren Bereich des Rundkurses erreicht man über die Querungsstelle an der Hermann-Piecq-Anlage.



Parkplätze und Parkhäuser Da an diesem Tag der Busverkehr ebenfalls eingeschränkt sein wird, raten die Veranstalter, zu Fuß oder mit dem Rad zu kommen. Wer den Pkw nutzt, sollte sich an das Verkehrsleitsystem halten. Parkhäuser in der Innenstadt sind über die Hohenzollernstraße, Blücherstraße und Steinmetzstraße zu erreichen. Wer die Veranstaltungen am Geroplatz besuchen möchte und mit dem Privat-Pkw anreist, dem wird empfohlen, einen der beiden Veranstaltungsparkplätze am SMS Meer Businesspark oder an der Wehnerstraße anzusteuern. Streckenposten weisen von dort den Weg zum Geroplatz.

Busverkehr Betroffen von der Sperrung der Strecke sowie von umfangreichen Umleitungen sind folgende Linien: 003, 033, 017, 015, 025, 013, 023,009, 010 und 019. Rund 120 Haltestellen im Stadtgebiet können am 3. Juni von 7 Uhr bis circa 18 Uhr nicht bedient werden. Unter www.new-mobil.de gibt es genauere Auskünfte.

Waldhausen, Windberg Die Laufstrecke beim Santander-Marathon führt auch durch Teile von Waldhausen und Windberg. Auch dort sollte mit Verkehrseinschränkungen gerechnet werden. Die Straßen innerhalb des Rundkurses rund um die Achse Marienburger Straße - Metzenweg sind über die Hermann-Piecq-Anlage erreichbar.

Gründerzeitviertel Aufgrund des Streckenverlaufs können Anwohner des Gründerzeitviertels am Veranstaltungstag von 6 Uhr bis etwa 20 Uhr bestimmte Bereiche mit dem Auto nicht erreichen oder verlassen. Wer an diesem Tag seinen Wagen nutzen möchte, sollte ihn deshalb vor der Veranstaltung außerhalb dieses Bereichs parken. Folgende Straßen sind von der Sperrung betroffen: Schillerstraße, Gneisenaustraße, Am Landgericht, Regentenstraße, Körnerstraße, Goethestraße, Kaiserstraße, Magarethenstraße, Humboldtstraße, Steinmetzstraße, Sittardstraße und Bismarckstraße.

