Mönchengladbach : Hier feiern die Schützen am Wochenende

Mönchengladbach In gleich fünf Stadtteilen laden die Schützen an diesem Wochenende zum großen Fest ein. Die St. Nikolaus-Bruderschaft Hardt startet bereits heute mit ihrer Rititi-Party im Festzelt ab 20.30 Uhr. Höhepunkt ist morgen Abend der Kirmesball ab 20 Uhr, ebenfalls im Festzelt. Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten steht Jungkönig Markus Overdick mit seinen Ministern Daniel Hommen und Andreas Sasum sowie Adjutant Daniel Jakobs. Am Samstag treten die Schützen um 18.30 Uhr zur Parade im Innenhof des Josefshauses an. Die große Königsparade findet am Sonntag um 11.15 Uhr auf der Vorster Straße auf Höhe der Volksbank statt. Montag beginnt um 11 Uhr der Vogelschuss.

Von Christian Lingen

In Neuwerk fangen die Schützen ebenfalls heute mit ihren Feierlichkeiten an. Und zwar um 8.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche Uedding. In Neuwerk feiern die St. Barbara-Bruderschaft mit ihrem König Wilfried Rippengarten und seinen Brudermeistern Ralf Ramakers und Karl Lönes sowie die St. Maria-Junggesellen-Bruderschaft mit König Tim Eikels und den Brudermeistern Daniel Schmitz und Jens Lehnen gemeinsam. Morgen errichten sie um 17 Uhr an der Krahnendonkhalle die Maibäume. Höhepunkt am Samstag ist die Serenade im Krankenhausgarten mit Großem Zapfenstreich um 19 Uhr. Die große Parade, die gemeinsam mit den beiden Bruderschaften aus Bettrath auf der Hansastraße stattfindet, steht am Montag um 17.30 Uhr an.

Auch in Bettrath feiern zwei Bruderschaft gemeinsam. Dort sind es die St. Maria Männerbruderschaft mit König Hans-Florian Theißen und den Brudermeistern Willi Romany und Peter Schotten sowie die St. Johannes-Junggesellen-Bruderschaft mit König Tim Schmitz und den Brudermeistern Stefan Harings und Jan Büschgens. Los geht es am Samstag um 19 Uhr mit dem Großen Zapfenstreich an der Kirche. Am Sonntag beginnt um 13 Uhr die Parade auf der Hansastraße. Montag treten die Bettrather Schützen an gleicher Stelle um 17.30 Uhr zusammen mit den beiden Neuwerker Bruderschaften zur Parade an.



Die St. Sebastianus Schützenbruderschaft Giesenkirchen tritt am Samstag zum ersten Mal zum Großen Zapfenstreich auf dem Konstantinplatz an. Er beginnt um 19 Uhr. Im Mittelpunkt des Wochenendes stehen König Norbert Blum mit seinen Ministern Reiner Vieten und Andre Patschke, Jungkönig Silas Becher mit seinen Ministern Jonas Becher und Pascal Wenzel, sowie Schülerkaiserin Angelina Hermes und ihre Ritterinnen Laura Wolters und Summer Braterschofzky. Am Sonntag beginnt um 18 Uhr die große Parade auf dem Konstantinplatz. Höhepunkt am Montag ist die Klompenparade um 14.15 Uhr.

Am Samstag beginnt das Schützenfest der St. Antonius-Bruderschaft Wanlo. Um 20 Uhr laden König Stefan Pitsch und seine Minister Christian Giesen und Alexander Jägers, Jungkönigin Victoria Pitsch und ihre Ministerinnen Daniela Ebel und Jo-Ann Jägers sowie Schülerprinz Felix Sörgel und seine Ritter Hendrik Hansen und Niklas Stepprath zum Tanz in die Mehrzweckhalle ein. Sonntag beginnt um 16 Uhr der Festumzug. Montag steht um 15 Uhr der Vogelschuss an.

(RP)