Mönchengladbach: Heute sind 1000 Schützen auf den Beinen

Mönchengladbach Neuwerk und Bettrath feiern Schützenfest. Am Wochenende getrennt, aber heute ist um 17.30 Uhr Parade von vier Bruderschaften.

Es war so schön in den vergangenen Tagen. Doch von Sonnenschein und strahlend blauem Himmel fehlte gestern leider jede Spur - dennoch konnte der Regen der guten Laune der Schützen nichts anhaben. Zufrieden marschierten die Bettrather Bruderschaften, die St.-Johannes-Junggesellenbruderschaft und die St.-Maria-Männerbruderschaft bei der Parade am Sonntagmittag durch die mit Fähnchen geschmückten Straßen und trotzten dem nassen Wetter. Auch jede Menge Zuschauer trauten sich auch bei Regen vor die Türe, um die Parade auf der Hansastraße zu sehen.