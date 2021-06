Einsatz in Odenkirchen : Helfer löscht mit Schüssel Wasser

Einsatz in Odenkirchen

Odenkirchen Aus bislang ungeklärter Ursache hatten Sträucher und Büsche am Straßenrand Feuer gefangen. Dem Autofahrer gelang es, den Brand in Schach zu halten, bis die Feuerwehr kam.

Ein couragierter Autofahrer hat am Samstagnachmittag mit seinem Einsatz einen möglicherweise größeren Buschbrand an der Jülicher Straße in Odenkirchen verhindert.