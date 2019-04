Heimat in Mönchengladbach : Postkarten senden Grüße in die Welt

Postkarten senden Grüße in die Welt

Heimat in Mönchengladbach

Auch aus Mönchengladbach kann man Postkarten mit Sehenswürdigkeiten der Stadt schicken. Wir zeigen eine kleine Auswahl.

Es gibt sie noch, die gute alte Postkarte, die schon zu Großmutters Zeiten kleine Berichte aus dem Urlaub an die Lieben daheim sendete. Oder manchmal auch Grüße von zuhause an Freunde in aller Welt.