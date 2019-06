Haus Erholung in Mönchengladbach : Ein Biergarten mit Sonnenliegen und DJ-Pult

Paris Houdeloudis auf der Terasse des Hauses Erholung. Im Hintergrund erstreckt sich der Biergarten rund um den kleinen Brunnen, ganz hinten steht seit Donnerstag ein DJ-Pult. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Der Biergarten am Haus Erholung wurde nach Jahren wieder eröffnet – und die Pächter haben viel vor.

Der Brunnen plätschert vor sich hin, ein pinker Plastikflamingo treibt auf dem Wasser, aus den Boxen dudelt Loungemusik: Der Biergarten am Haus Erholung bietet eine entspannte Atmosphäre vor historische Kulisse. Ende Mai wurde er nach Jahren wieder eröffnet. Der neue Pächter der Gastronomie im Haus Erholung, Paris Houdeloudis, hat ihn wieder hergerichtet. Am vergangenen Wochenende gab es bereits die erste Erfolgsmeldung: Hunderte Gladbacher kamen da in den Biergarten, um beim Jazz-Event um Walter Maaßen dabei zu sein.

An einem Wochentag um 17 Uhr hingegen – bis auf montags öffnet der Biergarten um diese Zeit – ist es allerdings noch ruhig hinterm Haus Erholung. „Es hat sich noch nicht überall rumgesprochen, dass es den Biergarten wieder gibt“, sagt Houdeloudis. Und er liegt ja auch etwas versteckt: Durch Hecken ist er abgeschirmt vom Treiben an der Hindenburgstraße und am Sonnenhausplatz. Man muss schon wissen, dass sich quasi im Garten des historischen Gebäudes eine Ruheoase befindet.

Zusammen mit dem ehemaligen Fußballnationalspieler Jens Nowotny hatte Houdeloudis Anfang des Jahres die Bewirtung im Haus Erholung übernommen, die bei Veranstaltungen wie Tagungen, Seminaren und privaten Feiern gebraucht wird. Vor rund sechs Jahren hatte das Duo bereits das Salinas im Volksgarten eröffnet. Weil dort viele Paare heiraten wollen und dafür der Betrieb geschlossen werden muss, ist Houdeloudis froh, dass er jetzt in Zusammenarbeit mit der Stadt auch in verschiedenen Räumen im Haus Erholung und im Biergarten Feiern anbieten kann. Abgesehen von privaten Festen wollen er und Nowotny den Biergarten mit Events beleben: Sonntags soll es Livemusik geben – angefangen hatte das mit dem Jazztag, an diesem Sonntag kommt DJ Tocadisco um 16 Uhr in den Biergarten und legt Housemusik auf, aber auch Rockiges soll es geben. „Sonntags soll für jeden mal etwas dabei sein“, sagt Houdeloudis.

Er erinnert sich noch an den ehemaligen Biergarten, der von der Bolten-Brauerei betrieben wurde: „Das war früher schon ein Hotspot hier“, sagt er. Dazu will der 45-Jährige den Biergarten wieder machen. Neben einer breiten Getränkekarte gibt es Streetfood und Biergartenklassiker wie Frikadellen mit Kartoffelsalat. Er hat einige Jahre auf Ibiza gelebt und will ein südliches Flair nach Mönchengladbach bringen: Zum Beispiel sollen hinten im Biergarten demnächst noch Sonnensegel und Liegen aufgebaut werden.

