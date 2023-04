Gastronomie in Mönchengladbach So geht es bei Haus Erholung weiter

Die ersten Biergärten und Restaurantterrassen haben in Mönchengladbach schon eröffnet. Iris Frenzen vom Restaurant Frenzen nutzte das Osterwochenende, um den Freiluftteil ihres Restaurants für Gäste freizugeben. An Mike’s Bistro stehen die Stühle gestapelt schon bereit für eine stabile und terrassenkonforme Wetterlage. Am Alten Markt sitzen Gäste, und die Außengastronomien in Rheydt und den anderen Stadtteilen füllen sich ebenso. Der Biergarten des Haus Erholung ist dagegen noch verwaist, aber Freunde der Lokalität können sich freuen: Am 12. Mai will Tanja Wallenfang mit ihrem Team den Biergarten um 16.30 Uhr eröffnen.