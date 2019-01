Abteiberg in Mönchengladbach: Haus Erholung: Gut 5000 Unterschriften fehlen noch

Mönchengladbach Knapp 8400 gültige Unterschriften sind nach Berechnungen aus dem Rathaus notwendig für ein Bürgerbegehren gegen den Verkauf des Hauses. Die Frist endet am 12. Februar.

Damit haben die Initiatoren nach zwei Dritteln der Zeit rund 35 Prozent der notwendigen Unterstützer um sich gesammelt, die für einen Bürgerentscheid notwendig sind. Knapp 8400 gültige Unterschriften sind nach Berechnungen aus dem Rathaus notwendig für ein Bürgerbegehren. Die Frist endet am 12. Februar, also noch rund ein Monat bleibt den Gegnern des Verkaufs. Die Stadt hatte mit einer Ausschreibung Ende vergangenen Jahres einen Käufer gesucht, der Haus Erholung übernimmt und in einen Hotelneubau am Abteiberg integriert. Drei Bieter-Konsortien sind nach Abschluss der Ausschreibungsfrist im Rennen.

In dieser Woche hat die Bürgerinitiative auch in den Stadtteilen bei den Wochenmärkten in Eicken, Hardt, Giesenkirchen, Bettrath und Rheindahlen gesammelt. Am Samstag wird wieder in den Innenstädten Rheydt und Gladbach gesammelt. In der kommenden Woche sind Aktionen zum Wochenmarkt in Lürrip und in Rheindahlen geplant.