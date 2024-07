Planungen in Mönchengladbach Wie der Hauptbahnhof saniert werden soll

Mönchengladbach · Das Gebäude des Hauptbahnhofs Mönchengladbach soll saniert werden, dazu plant die Bahn Erneuerungen auch auf den Bahnsteigen. Nun liegt ein Neun-Punkte-Plan dazu vor. Was darin steht und was Fahrgäste sich in einem ersten Schritt wünschen.

22.07.2024 , 05:10 Uhr

Link zur Paywall Hauptbahnhof Mönchengladbach vor der Sanierung 12 Bilder Foto: Andreas Gruhn