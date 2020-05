Kolumne : Gates noch?!

Mönchengladbach Die ganze Welt wartet sehnsüchtig auf der Corona-Impfstoff. Na ja, fast die ganze Welt. Ein kleiner Haufen Verwirrter leistet jetzt schon vorsorglich Widerstand gegen die drohende Heilung: Die Impfgegner machen mobil! Tausende Menschen trafen sich letztes Wochenende unter Missachtung sämtlicher Abstandsregeln zu Massendemos in Berlin, Stuttgart und Köln, wobei sich Köln als Schlange vorm Ikea herausstellte.

Angemeldet war der Doofen-Wandertag als „Hygienedemo“, obwohl das Ganze mit Hygiene in etwa so viel zu tun hat wie ein blutiges Steak mit vegane Ernährung. Aber nicht nur Impfgegner waren mit ihre Fackeln gegen die Staatsversklavung unterwegs, sondern auch Populisten und Verschwörungstheoretiker aller Art, vereint im Glauben an die große Corona-Verschwörung – zu die es allerdings sehr unterschiedliche Theorien gibt. Die populärste: Bill Gates will die Weltherrschaft erlangen, indem er ein Virus erfindet, für sich dann am Impfstoff dumm und dämlich zu verdienen. Bill Gates ist eine Art Dietmar Hopp der Impfgegnerbewegung. Manche schließen nicht einmal aus, dass er sogar die Geheimorganisation angehört, die kleine Kinder tötet, für deren Blut zu trinken. Macht euch keine Mühe: Logik sucht man bei diese Verschwörungstheorien vergebens und wie will man mit Leute diskutieren, die behaupten, dass es das Virus gar nicht geben kann, weil es noch nie jemand gesehen hat und demzufolge auch noch keiner dadran gestorben sein kann?! Was einen direkt zu die Frage führt: Wie konnte Bill Gates ein Virus erfinden, das es gar nicht gibt?