Kolumne : Hauptsache dagegen, egal wofür

Mönchengladbach Seit Montag gilt in Deutschland die Maskenpflicht für alle, außer für Fußballer. Lange Zeit bestand ja Uneinigkeit über die Wirksamkeit von Mundschutze (doch, ich hab nachgeguckt, das ist die Mehrzahl), sodass manche schon glaubten, Jens Spahn hätte solange vom Tragen abgeraten, bis endlich die Lieferungen eingetroffen sind.

Aber im Moment wird sowieso viel zu viel verschwörungsspekuliert. Das exponentielle Wachstum der durch Facebook geschulten Corona-Experten steigt seit Wochen dramatisch an und hat sogar dazu geführt, dass die AfD aus ihre durch die Grenzschließungen entstandene Daseinsschockstarre erwacht ist und sich jetzt an die Spitze der Protestbewegung gegen die Einschränkungen unserer Freiheit setzt – gemäß ihr bewährtes Erfolgsmodell: Hauptsache dagegen, egal wofür! Solange aber die Massendemonstrationen für selbstbestimmtes Infiziertwerden keine Früchte tragen, müssen wir wohl diese Masken anziehen. Das Problem sind aber nicht nur beschlagene Brillengläser, sondern vor allem horrende Apothekenpreise und das nicht nur in Apotheken. Während die Masken früher, als nur Krankenhauspersonal und Michael Jackson die getragen haben, noch Cent-Artikel waren, wird mittlerweile sogar schon über Soforthilfen und Notkredite für der Erwerb nachgedacht. Preiserhöhungen von bis zu 500% sind keine Seltenheit und nötigen sogar eine Firma wie Apple Respekt ab. Zwar gibt es auch schon mal billige Schnäppchen vom Wühltisch, aber wer will schon mit dem Vereinswappen vom 1. FC Köln rumlaufen? Viele basteln sich deshalb eigene Modelle aus alte Stoffreste. Aber auch da ist Vorsicht geboten. Bei alte Grobrippunterhosen sollte man beispielsweise dadrauf achten, keine mit Eingriff zu verwenden, weil eine durchgerutschte Nase schnell obszön wirken könnte. Bis wir uns an der Anblick gewöhnt haben, wird man sicher noch von manchem Ladenbesitzer der Satz hören: „Was hätten Sie gerne? Ein Paar Schuhe oder die Tageseinnahme?“