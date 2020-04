Kolumne : Schönste Hauptsache der Welt

Mönchengladbach Morgen entscheidet sich die wichtigste Frage der gesamten Corona-Pandemie: Wann wird endlich wieder Fußball gespielt? Die DFL enthüllt ihr ausgeklügelter Geheimplan zur Wiederaufnahme vom Spielbetrieb der Bundesliga.

Dieser Plan muss sensationell gut sein, wenn sich sogar Söder und Laschet zum allerersten Mal bei was einig sind, nämlich bei der Wunsch, dass schon ab der 9. Mai in der Bundesliga wieder der Rubel … tschuldigung … der Ball rollt. Eine Sportart, die erzverfeindete Kanzlerkandidaten miteinander versöhnt, kann keine schlechte sein. Im Gegenteil: Es beweist einmal mehr, dass der Fußball Grenzen überwinden kann, auch wenn es vielleicht nur die Grenzen der Vernunft sind. Dass dem Profifußball derzeit relativ wenig Sympathie entgegenschlägt und sogar die Ultras, quasi der Bundesverband der Fußballfans, der waghalsige DFL-Plan in Frage stellen, hat möglicherweise mit dem obszönen Geldverbrennen und dem gefühlten Weltherrschertum der Fußball-Elite in die letzten Jahre zu tun. Aber diese Zeiten sind vorbei und in der Liga der außergewöhnlichen Gentlemen scheint eine neue Bescheidenheit Einzug zu halten. Selbst Turbokapitalist und Schweinepapst Clemens Tönnies entdeckt angesichts der humanitären Fußballkatastrophe seine caritative Seite und räumt unentgeltlich ein paar von seine Schlachtbänke frei, für dass man dadrauf Spieler testen kann. Wenn jetzt auch noch Kalle Rummenigge seine Rolex-Uhren verpfändet und Manuel Neuer sich auf ein Jahresgehalt von 19 Millionen Euro runterhandeln lässt, dann sollte auch dem letzten Kritiker klar sein, dass die Liga es ernst meint mit ihre gesellschaftliche Verantwortung und dass der Profifußball mindestens so systemrelevant ist wie Supermarktkassierer, Pflegekräfte und schwedische Möbelhäuser. Und deshalb sollte uns die Aussicht auf intensive Zweikämpfe, hitzige Rudelbildung und gemeinschaftlicher Torjubel ruhig ein paar freigehaltene Intensivbetten wert sein.