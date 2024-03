Mönchengladbacher bei „Hart aber fair“ „Für Sie ist die Armut eine abstrakte Sache, für mich ist das konkreter Alltag“

Den entscheidenden Satz kann er zum Ende der Sendung anbringen: „Wenn man den Schwächsten in dieser Gesellschaft durch Sanktionen das letzte Hemd nehmen will, dann sollte man so fair sein und den Stärksten in dieser Gesellschaft das abverlangen, was die Gesellschaft braucht – nämlich höhere Steuern.“ Damit fasste Thomas Wasilewski am Montagabend, 25. März 2024, vor einem Millionenpublikum seine Sicht auf die Gerechtigkeit im Sozialstaat und die „Bürgergeld-Debatte“ zusammen. Der Mönchengladbacher war da unter anderem mit Philip Amthor (CDU), Ricarda Lang (Grüne) und Anke Rehlinger (SPD) zu Gast in der ARD-Talkrunde „Hart aber fair“.