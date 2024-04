Harald Lesch in Mönchengladbach „Der Planet kommt ohne den Menschen aus“

Er sei „bekennender Hüschianer“, verriet Harald Lesch, bevor er bei seinem Auftritt in der Kaiser-Friedrich-Halle mit zwei Texten von Hanns-Dieter Hüsch seine Zugabe absolvierte. „Posthum“ und „Dialog mit der Jugend“ des 2005 verstorbenen Kabarettisten aus Moers sind zeitlos, wie die Zuhörer erkannten. Sie beschreiben im Kern, was der Astrophysiker Lesch vermitteln wollte mit seinem Programm „Harald Lesch und die Vier Jahreszeiten im Klimawandel“: Die Menschheit schlittert in eine Katastrophe und ist nicht in der Lage, einen Dialog zu führen, der ein friedliches Leben in und mit der Natur ermöglicht.