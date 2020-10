Kostenpflichtiger Inhalt: Hans-Georg Maaßen spricht auf Einladung eines AfD-Mannes : Hochbrisantes Forum in Schulzentrum Mönchengladbach

Hans-Georg Maaßen wird am Montag in Rheindahlen sprechen. Foto: AP/Markus Schreiber

Mönchengladbach Der umstrittene Ex-Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen wird auf Einladung eines AfD-Mannes am Montag in Rheindahlen zum Thema „veränderte Sicherheit in Deutschland“ sprechen. Die Konstellation sorgt für Ärger.