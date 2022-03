Handball-Regionalliga : TVK trotzt gegen Bonn den schlechten Vorzeichen

Dustin Franz in Aktion beim Sieg gegen Bonn. Franz zog sich jedoch später eine Verletzung am Sprunggelenk zu. Foto: Michael Jäger

Handball-Regionalliga Nach einer spannenden Schlussphase gewinnt der TV Korschenbroich gegen den TSV Bonn. Damit untermauern die Gastgeber ihre Aufstiegsambitionen.

Die Voraussetzungen waren nicht gerade ideal. Während es für den TV Korschenbroich erst das dritte Spiel in diesem Kalenderjahr war, konnten die Gäste aus Bonn bereits ihre siebte Partie des Jahres bestreiten. Hinzu kamen noch die kurzfristigen Ausfälle von Steffen Brinkhues und Lukas Bark beim TVK. Für den an der Hand operierten Torhüter Felix Krüger gab Stefan Graedtke sein Debüt vor 250 Zuschauern in der Waldsporthalle.

Die fehlende Spielpraxis der Hausherren war von Beginn an unverkennbar. Der mangelnde Rhythmus sorgte dafür, dass die sonst vorhandenen Automatismen nicht wie gewohnt griffen. „Den fehlenden Spielrhythmus hat man der Mannschaft über die gesamte Spielzeit angemerkt“, sagte der Korschenbroicher Trainer Dirk Wolf nach der Begegnung und fügte an: „Damit war aber nach den zahlreichen Absagen und Verlegungen zu rechnen.“

Info TV Korschenbroich Max Jäger, Stefan Graedtke - Henrik Schiffmann (3), Sascha Wistuba (2), Nicolai Zidorn (1), Mats Wolf (5), Maximilian Tobae (4), Justin Kauwetter (1), David Biskamp (8/6), Marcus Neven (1), Philip Schneider (3), Dustin Franz (5).

In der Anfangsphase rannte der TVK stets einem knappen Rückstand hinterher. Erst in der 20. Minute gelang Henrik Schiffmann zum 10:9 der erste Führungstreffer. Im weiteren Verlauf blieb es ein Aufeinandertreffen zweier gleich starker Mannschaften mit einer knappen 18:16-Führung für Korschenbroich zur Halbzeit. Dabei wussten beide Teams im Angriff durchaus zu überzeugen, offenbarten jedoch die eine oder andere Schwäche im Defensivverhalten.

Nach dem Wechsel konnten erneut die Bonner den besseren Start für sich verbuchen und gingen dank eines 6:1-Laufes ihrerseits in Front. In den folgenden Minuten entwickelte sich ein munteres Wechselspielchen. Zunächst konterte Korschenbroich, drehte die Partie erneut und legte auf 23:22 vor, ehe Bonn wieder vier Treffer in Folge erzielte.

Für die Hausherren sah es dann zwischenzeitlich gar nicht so gut aus, denn elf Minuten vor dem Abpfiff führten die ehemaligen Bundeshauptstädter mit 29:26.

Korschenbroich steckte jedoch nicht auf und wollte sich keinesfalls geschlagen geben. So war es Mats Wolf, der in der 56. Minute den Ausgleichstreffer zum 30:30 erzielte und kurz darauf brachte Schiffmann seine Farben abermals in Front. Bonn glich erneut aus, ehe Mannschaftskapitän David Biskamp für die erneute Führung sorgte. Es waren noch 41 Sekunden zu absolvieren, als der TSV es wieder schaffte auszugleichen. Kurz vor dem Schlusspfiff übernahm Routinier Sascha Wistuba die Verantwortung und traf zum viel umjubelten 33:32-Siegtreffer.

Zum Leidwesen der Korschenbroicher zog sich Dustin Franz in der Schlussphase eine Verletzung am Sprunggelenk zu und wird bei den kommenden Aufgaben aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zur Verfügung stehen. „Ich kann meiner Mannschaft nur ein großes Kompliment machen“, freute sich Wolf und fügte an: „Wir sind mit Herz und viel Leidenschaft aufgetreten und haben außerdem eine tolle Moral an den Tag gelegt. Ich bin natürlich überglücklich, dass wir das Spiel am Ende noch gewinnen konnten.“

Bereits am Mittwochabend geht es für den TV Korschenbroich in der Nordrheinliga weiter, dann empfängt man die HG Remscheid in der Waldsporthalle. In der Tabelle liegt der TVK weiter auf Platz zwei, zwei Punkte hinter interaktiv.Handball – allerdings auch mit zwei Begegnungen weniger.