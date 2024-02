Handball-Oberligisten mit schweren Spielen Auswärtsschwäche trifft auf Heimstärke

Über Jahre hatten die Hausherren das Nachsehen, was in dieser Saison jedoch ein Ende hatte, denn der TVG gewann beim Tabellendritten mit 27:23. Eine tolle Vorstellung, zumindest in Anbetracht dessen, das die Bergischen die beste Abwehr der Liga stellen und als einziges Team bereits mehr als 500 Tore geworfen haben. Eigentlich es gar nicht verwunderlich, denn die Gastgeber zählen zu den stärksten Mannschaften der Liga, was sie auch in ihrem letzten Spiel noch einmal eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben, als sie gegen den Liga-Primus aus Haan unglücklich mit 26:27 das Nachsehen hatten. Diese Form gilt es auch gegen den LTV Wieder aufzurufen. „Wuppertal ist von der kämpferischen Einstellung absolut top und daher rechne ich auch mit einem intensiven Spiel“, glaubt der Geistenbecker Trainer Thomas Laßeur. Wichtig wird es sein, den Wuppertaler Haupttorschützen Jan Micus im Griff zu haben, er belegt mometan den vierten Rang in der Torschützenliste. Die Gäste haben in der Fremde bereits zwölf Punkte verbuchen können, da kann es nicht schaden, wenn Geistenbeck einmal mehr seine Heimstärke unter Beweis stellt. Bis auf den verletzten Mick Leistner hat Laßeur wohl alle Mann an Bord.