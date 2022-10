Das Angebot im Überblick : Gruseln und Feiern auf Halloween-Partys in Mönchengladbach

Mönchengladbach In dem Wort Halloween steckt „All Hallows‘ Eve“, also der Abend vor Allerheiligen. Der Feiertag war vor allem erst im katholischen Irland verbreitet. Mit Verkleidungen, dem Sammeln von Süßigkeiten und Partys wird der Abend auch in Mönchengladbach gefeiert.