Das Angebot im Überblick Gruseln und Feiern zu Halloween in Mönchengladbach

Mönchengladbach · In dem Wort Halloween steckt „All Hallows’ Eve“, also der Abend vor Allerheiligen. Der Tag war erst im katholischen Irland verbreitet. Mit Verkleidungen, dem Sammeln von Süßigkeiten und Partys wird der Abend auch in Mönchengladbach gefeiert. Wie sich die die Grusel-Fans vorbereiten können.

09.10.2023, 12:17 Uhr

Schaurige Kostüme und ausgelassenes Feiern gehören auch in Deutschland zu Halloween dazu. Foto: Düsseldorf TONIGHT

Von Angela Pontzen

Auch 2023 werden wieder allerlei Untote und Geschöpfe der Dunkelheit Mönchengladbach in der Nacht des 31. Oktobers heimsuchen. Damit die Halloween-Party richtig gruselig wird, können sich Kinder und Erwachsene die nötige Ausstattung selbst basteln. Wo und wann die Halloween-Vorbereitungs-Workshops und Halloween-Partys stattfinden.