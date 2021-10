Halloween für die Kleinen

„Trick or Treat“ – in Deutschland bekannt als „Süßes oder Saures“ – wird bei der Halloween-Grusel-Tour in der Altstadt großgeschrieben. Am Sonntag können die kleinen Monster mehr über das schaurige Fest erfahren: Warum gibt es eigentlich Halloween und warum verkleidet man sich an diesem Abend als Monster? Auf zwei Touren, eine ab 16.30 und eine ab 18.30 Uhr, erleben Kinder schaurige Geschichten und allerlei Gruseliges. Eine Tour dauert etwa anderthalb Stunden. Treffpunkt ist die Busspur des Parkplatzes Geroweiher. Erwachsene zahlen neun Euro, Kinder fünf Euro. Es gilt die 3G-Regel. Der Teilnehmerpreis beinhaltet die Verkleidung. Anmeldungen unter www.stadttouren-mg.de.