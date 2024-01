Hallenstadtmeisterschaft endet wie im Vorjahr Mennrath stürmt zur Titelverteidigung

Mit einem 3:2-Sieg im Neun-Meter-Schießen sprang Türkiyemspor noch auf das Siegertreppchen als Dritter. „Wir wollten mehr erreichen, aber mit dem dritten Platz sind wir zufrieden, ich bin stolz auf uns“, sagte Vorsitzender Onur Canbolat. Das Finale zwischen Wickrath und Mennrath war überaus ausgeglichen. Ein taktisches Spiel ging eher offensivarm los, bevor Maurice Passage die Viktoria in der sechsten Minute in Führung brachte, Philipp Preckel erhöhte nach der Pause auf 2:0 (17.). Ein satter Strahl von rechts Niek Mäder zwei Minuten vor Schluss brachte Wickrath wieder heran. Es ging in eine turbulente Schlussphase. David Platen musste für Mennrath noch mal vom Platz, als er Blessing Agyapong legte. Wickrath rannte im Powerplay an, hatte Aluminiumpech und ließ die entscheidenden Chancen liegen. So gelang Mennrath nach 2022/23 wieder der Coup. Sowohl Viktoria als auch TuS und Wildcard-Gewinner Türkiyemspor sind später im Januar für die Dülkener Volksbank-Masters qualifiziert.