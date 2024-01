Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach Odenkirchen und Furious in der Zwischenrunde ohne Konkurrenz

In der Vorrunde der Hallenstadtmeisterschaft hatten sich in den Gruppen jeweils die höherklassigen Teams durchgesetzt, entsprechend A-Liga-lastig ging es in der Zwischenrunde zu: Fünf Teams aus der Kreisliga A sowie die Futsaler von Furious spielten um die letzten beiden Plätze in der Endrunde. Ein Team stach aus diesem Sextett jedoch heraus: Die SpVg Odenkirchen galt im Vorfeld als Favorit und bestätigte diesen Status am Donnerstagabend eindrucksvoll. In der Vorrunde war das Team von Trainer Simon Sommer in letzter Sekunde um die direkte Teilnahme an der Endrunde gebracht worden, da Titelverteidiger Mennrath mit der Schlusssirene zum 2.1 traf und damit Odenkirchen tabellarisch noch überholte. In der Zwischenrunde gab es indes keine Zweifel am Gruppensieg der Odenkirchener.