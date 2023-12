Hallenstadtmeisterschaft von 1984 Als Borussia den ersten Budenzauber gewann

21 Mannschaften hatten sich für die Hallen-Stadtmeisterschaft gemeldet, von der Kreisliga C bis zur Verbandsliga, damals die höchste Amateur-Spielklasse. Auch drei britische Soldatenteams nahmen teil, die britische Garnison, die Rheinarmee und die Royal Air Force. Allerdings qualifizierte sich letztendlich keine der drei britischen Mannschaften bei den beiden Vorrundenturnieren Ende Dezember in der Jahnhalle und in Mülfort für das Finalturnier. Stattdessen waren Borussias Amateure, der SV Lürrip, der SV Dohr, SV Mannesmann, Viktoria Rheydt, der 1. FC Mönchengladbach, Germania Geistenbeck und Blau-Weiß Wickrathhan die acht Premieren-Teilnahme in der Jahnhalle am 7. Januar 1984.