St. Marien in Rheydt Staatsschutz ermittelt zu Hakenkreuz-Schmiererei an Kirche

Laut der Polizeisprecherin hatte ein NEW-Mitarbeiter das Zeichen an der Kirche entdeckt und am Mittwoch, 31. Juli, gegen 12.45 Uhr über die Busleitstelle gemeldet. Polizisten sind ausgerückt, um Spuren zu sichern und Fotos der Schmiererei zu machen. Das berichten Augenzeugen. Der Vorfall wurde an den Staatsschutz weitergegeben, wie die Polizeisprecherin sagt. Das sei immer so bei mutmaßlich ideologisch motivierten Straftaten. Die Ermittlungen dauern an. Es wird eine Anzeige gegen Unbekannt geschrieben.