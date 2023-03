Anmeldeergebnisse Die beliebtesten Grundschulen in Mönchengladbach

Die Prognosen im Sommer vergangenen Jahres haben es angedeutet: 2650 i-Dötzchen wurden für das Schuljahr 2023/24 vorhergesagt. Tatsächlich wurden 2688 Kinder an Mönchengladbachs Grundschulen angemeldet, und 107 sind noch säumig. Das heißt: Es wird eng in vielen Klassenräumen. Einige der insgesamt 35 Grundschulen müssen deshalb mehr Klassen bilden. Regelzügigkeiten werden erhöht. An einigen Standorten denkt man über Container-Standorte nach.