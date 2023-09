Paten-Programm der Grundschule Meerkamp Zweitklässler erleichtern i-Dötzchen den Schulstart

Niklas, Lutz und Pia gehören zu den Ersten, die an den dicken Seilen des spinnennetzartigen Spielgerüstes bis in die Spitze klettern. Mädchen und Jungen aus der ersten und zweiten Klasse folgen ihnen. Alle wollen ganz nach oben. Auf Zurufen des Fotografen halten sie inne, bleiben stehen oder setzen sich auf die Seile, drehen sich zur Kamera und lächeln. Die Kletterspinne, in der die Kinder turnen, steht auf dem Schulhof der Katholischen Grundschule Meerkamp.