Grundschule in Mönchengladbach : Um 13 Uhr stürzte die Decke der ersten Klasse ein

Mönchengladbach In der Grundschule Eicken sind Kinder und Lehrer am Dienstag durch einen lauten Knall aufgeschreckt worden. Im Altbau war eine Zwischendecke heruntergefallen. Das Klassenzimmer war zu diesem Zeitpunkt zum Glück leer.

Das hätte schlimm enden können: Am Dienstagmittag ist in der Grundschule Eicken an der Regentenstraße aus bislang noch unbekannter Ursache eine Zwischendecke eingestürzt. Dies geschah gegen 13 Uhr in einem Klassenzimmer, in dem normalerweise Kinder des ersten Schuljahrs unterrichtet werden. Zum Glück war der Raum zum Zeitpunkt des Unglücks leer. So wurde kein Mensch verletzt.