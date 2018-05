Mönchengladbach : Grundschule Beckrath sucht noch Kinderbücher

Mönchengladbach An der Grundschule Beckrath tauchen die Kinder ein in die spannende Welt der Bücher. Seit 16 Jahren veranstaltet die Schule die Lesewoche mit vielen Aktionen. In diesem Jahr dürfen Kinder ihre Lieblingsbücher der Schulleitung vorstellen und bekommen dann daraus vorgelesen. Und natürlich gibt es nach der Lesewoche wieder den traditionellen Lesewettbewerb, bei dem die besten Leser aus jeder Klasse aus einem selbstgewählten und einem fremden Buch vorlesen und eine Jury danach die Jahrgangsstufensieger ermittelt. Die Ogata beteiligt sich mit einem Ohrenkino an der Woche. Ein Schulvormittag sieht in dieser Zeit beispielsweise so aus: Zuerst werden in den Klassen gemütliche Lesehöhlen aus Decken, Kissen und Kuscheltieren gebaut, und Kinder lesen still im Buch, das vom Jahrgangsteam für diese spezielle Woche ausgesucht wurde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Danach finden in allen Jahrgängen Projekte zu den Büchern statt, je nach Altersstufe und Buch variierend - Lesetreffs, Schreiben eines Lesetagebuches, Werk- und Kreativstationen zum gewählten Buch oder Bastel- und Bauaktionen zum Autor oder zur Geschichte. Die Kinder schreiben ihre Erwartungen an das Buch auf, basteln Lesezeichen, lösen Kriminalfälle, berichten von besonders spannenden oder lustigen Stellen, schreiben eigene Texte, Steckbriefe, Gedichte, Ideen zum Buch, Fortsetzungen, Briefe und vieles mehr.

Für die Aktion "Bücher suchen ein Zuhause" sucht die Beckrather Grundschule noch gut erhaltene Kinderbücher.

(gap)