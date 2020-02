Schüler und Lehrer müssen zu Hause bleiben : Grundschul-Lehrer aus Mönchengladbach mit Coronavirus infiziert

Weil ein Lehrer mit dem neuen Coronavirus infiziert ist, bleibt die Katholische Grundschule in Holt bis 15. März geschlossen. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach Bei dem Lehrer der Katholischen Grundschule in Holt, bei dessen in Heinsberg lebendem Bruder bereits eine Infektion festgestellt worden war, wurde in einem Test ebenfalls der neue Coronavirus nachgewiesen. Die Grundschule und deren Nebenstelle in Günhoven bleiben bis 15. März geschlossen.

Mönchengladbach hat den ersten bestätigten Fall einer Infektion mit dem Coronavirus im Stadtgebiet: Der Lehrer der Katholischen Grundschule in Holt, bei dessen im Kreis Heinsberg lebendem Bruder bereits eine Infektion festgestellt worden war, hat sich ebenfalls mit dem Virus infiziert. Das hat sich nach Angaben der Stadt am Samstag (29. Februar) bestätigt. Aus Gründen der Sicherheit hatte die Stadt wegen des Verdachtsfalls schon am Freitag bekanntgegeben, dass in der Grundschule und in deren Teilstandort Günhoven am Montag und Dienstag kein Unterricht stattfinden soll. Jetzt bleibt die Schule vorerst bis 15. März geschlossen. Die Eltern wurden nach Angaben des Stadtsprechers Wolfgang Speen noch am Samstag informiert.

Am Nachmittag berief die Stadt den Stab außergewöhnliche Ereignisse erneut ein, um die aktuelle Lage zu analysieren und über Maßnahmen zu beraten. Dem Stab gehören OB Hans Wilhelm Reiners, Ordnungs- und Schuldezernat, Gesundheits- und Ordnungsamt sowie Vertreter der Feuerwehr an. Auch die kassenärztliche Vereinigung war dabei.

Folgende Maßnahmen hat der Stab festgelegt:

– Die Katholische Grundschule Holt bleibt bis 15. März geschlossen.

– Die etwa 70 Schülerinnen und Schüler der 3. Klassen sowie das 30-köpfige Lehrerkollegium und das übrige Personal der Schule bleiben in häuslicher Quarantäne.

– Alle anderen Schüler haben schulfrei, weil der Unterricht wegen der unter Quarantäne stehenden Lehrer nicht erteilt werden kann.

– Der Teilstandort Günhoven wird vorsorglich ebenfalls bis 15. März geschlossen, obwohl das Risiko einer Infizierung dort sehr gering sei, weil die betroffene Lehrkraft dort nicht unterrichtet habe.

– Geschwisterkinder der betroffenen Schüler können weiterhin andere Schulen oder Kindergärten besuchen. Die Eltern der unter Quarantäne stehenden Kinder stehen ebenfalls nicht unter Quarantäne.

– Sollten Symptome beim beobachteten Kind auftreten, werden die Eltern gebeten, den Kinderarzt oder bei Nichterreichbarkeit den kinderärztlichen Notdienst unter der Telefonnummer 02166-39436990 zu kontaktieren. Die Familienangehörigen sollten dann auch zu Hause bleiben bis zur Klärung der Sachlage.

Am Freitag waren zwei weitere Fälle von Infektionen mit dem neuen Cornavirus bestätigt worden, die einen Bezug zu Mönchengladbach haben.

Elisabeth-Krankenhaus Eine Ärztin im Praktischen Jahr im Elisabeth-Krankenhaus wurde positiv getestet, soll sich jedoch außerhalb der Klinik angesteckt haben. Die Frau lebt im Kreis Heinsberg, wo sie sich in häuslicher Quarantäne auskuriert. Sie hatte am „Eli“ zwar keinen Kontakt zu Patienten, aber zu neun Kollegen. Auch sie wurden vorsorglich in Quarantäne geschickt.Ob sie infiziert sind, sollen Tests Anfang der Woche ergeben. Am Samstag lagen der Stadt laut Sprecher Wolfgang Speen noch keine neuen Erkenntnisse dazu vor.

Krankenhaus Bethesda Bei einer Patientin war eine Infektion bestätigt worden, was das Krankenhaus Bethesda dem Gesundheitsamt meldete. Die betroffene Frau stammt ebenfalls aus dem Kreis Heinsberg. Zwei Kontaktpersonen wurden getestet. Ergebnisse liegen laut Stadt-Sprecher Speen noch nicht vor.