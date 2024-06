Straßensperrung in Mönchengladbach Weshalb im Westend monatelang gebaut wird

Wer über die Kreuzung Luisenstraße/Speicker Straße fahren möchte, kommt im Moment nicht weit: Großräumig wurden Absperrungen aufgestellt, Bagger rollen über das Gelände. Die Speicker Straße ist in diesem Bereich nur noch in Fahrtrichtung Blumenberger Straße geöffnet, Luisen- und Hügelstraße sind voll gesperrt. Und das soll noch einige Monate so bleiben.