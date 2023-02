Astronomisches Schauspiel „Grüner Komet“ zieht über Mönchengladbach hinweg

Ein astronomisches Schauspiel ist derzeit zu beobachten: der „grüne Komet“, der auch den sperrigen Namen „C/2022 E3 (ZTF)“ trägt und der nur alle 50.000 Jahre an der Erde vorbeizieht. Sternfreunde richten daher ihre Blicke gen Himmel. So auch Nadine Schuh, die ihre Faszination für Astrofotografie entdeckt hat. Am Wochenende fotografierte die Mönchengladbacherin den grünen Kometen.