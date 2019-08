Teilhabe am Arbeitsmarkt : Stadt nutzt neues Förderprogramm aus Sicht der Grünen zu wenig

Teilhabe am Arbeitsmarkt

Mönchengladbach Für Arbeitgeber gibt es neue Lohnkostenzuschüsse, wenn sie Langzeitarbeitslose einstellen. Eine Anfrage an den Oberbürgermeister soll klären, welche Initiativen es von der Stadtverwaltung gibt.

Mit dem neuen Regelinstrument „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ sollen neue Chancen für Langzeitarbeitslose auf dem allgemeinen und sozialen Arbeitsmarkt geschaffen werden. Doch nach Ansicht von Grünen-Fraktionssprecher Karl Sasserath werden in Mönchengladbach diese Chancen zu wenig genutzt.

Nach Darstellung des Jobcenters Mönchengladbach sollen insgesamt 5862 Personen in der Stadt für das Förderprogramm in Frage kommen, davon sind 2810 über 50 Jahre. Aktuell stünden dem Jobcenter aber 211 potenzielle Stellen zur Verfügung. 125 Langzeitarbeitslose hätten bislang in eine über das Programm geförderte Stelle vermittelt werden können.