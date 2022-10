Protest in Mönchengladbach : Grüne Jugend demonstriert für den Erhalt von Lützerath

Mönchengladbach Die Jugendgruppe spricht sich gegen die von der Mutterpartei mitgetragenen Pläne aus, das Erkelenzer Dorf abzubaggern. So verlief die Demonstration auf dem Sonnenhausplatz.

„Lützi bleibt!“ – die kämpferische Forderung, die so oft auf Demo-Schildern stand und von Klimaaktivisten gerufen wurde, ist von der Politik nicht erhört worden: Der Erkelenzer Ort Lützerath wird dem Tagebau Garzweiler weichen. Das hatten die grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bund) und Mona Neubaur (NRW) vor einer Woche verkündet. Eine Woche später steht in Mönchengladbach die erste Demonstration gegen die Entscheidung an. Dazu aufgerufen hatte die Grüne Jugend Mönchengladbach. Begleitet wurde sie von der Mahnwache Lützerath, Fridays for Future, den Jusos Mönchengladbach sowie dem OAT (kurz für „Offenes Antifa Treffen“) Mönchengladbach. Gekommen sind etwas mehr als 50 Menschen.