Redaktionsgespräch : „Die Grünen sind keine Verbotspartei“

Laura Steeger ist Feministin und Veganerin. Es geht ihr nicht um Verzicht, wie sie sagt, sondern um bewusstes Leben. Man müsse Verantwortung übernehmen für die kommende Generation. Foto: Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Laura Steeger, Sprecherin der Grünen Jugend Mönchengladbach, spricht über ihre Einstellungen und sagt, welche Entscheidungen sie für die Stadt treffen würde. Außerdem verrät sie, warum sie Auto fährt, obwohl sie umweltbewusst ist.

Sie nennen sich selbst „linksgrünversifft“, sind Veganerin und Feministin. Überspritzt gefragt: Reden Konservative in der Stadt überhaupt mit Ihnen?

Steeger Na ja, ich trage meine Einstellung ja nicht als Stempel auf der Stirn. Aber bei der richtigen Gelegenheit rede ich natürlich schon über Politik und besonders über den Feminismus. Allerdings braucht niemand Angst vor mir zu haben(lacht).

Info Beisitzerin im Landesvorstand Geboren 17.12.1993 in Mönchengladbach Studium Medienkulturwissenschaften/Medienmanagement an der Uni Köln (B.A) Tätigkeit Fraktionsmitarbeiterin bei den Bündnis’90/Die Grünen Duisburg Funktion in der Partei Sprecherin der Grünen Jugend Mönchengladbach (20 Mitglieder), Beisitzerin im Landesvorstand der Grünen Jugend NRW, Beisitzerin im Kreisvorstand Bündnis’90/Die Grünen Mönchengladbach Internetauftritt https://www.facebook.com/GrueneJugendMG/ und @gruenejugendmg bei Instagram

Muss man all das sein, um bei den Grünen weit zu kommen? Immerhin sind Sie Beisitzerin im Kreisvorstand in Mönchengladbach und im Landesvorstand der Grünen Jugend NRW.

Steeger Das glaube ich nicht. Aber natürlich gehört Umweltbewusstsein zu den Grünen. Und auch der Feminismus wird, meine ich, bei den Grünen am stärksten gelebt.

Sind Sie schon lange bei den Grünen aktiv?

Steeger Ich bin erst mit 22 Jahren eingetreten. Ich war früher in der Jugendkirche Rheydt aktiv, bin dann zum Studium nach Bonn, später nach Köln gegangen. Und als ich dann nach Gladbach zurückkam, habe ich nach Möglichkeiten des Engagements gesucht. So bin ich zu den Grünen gekommen.

Wie gut kennen Sie die Vertreter der Jugendorganisationen der anderen Parteien? Gibt es da einen Austausch?

Steeger Das ist unterschiedlich. Josefine Gauselmann (die Juso-Vorsitzende, Anmerkung der Red.) kenne ich gut, wir hatten den gleichen Geschichts-Leistungskurs. Mit der Jungen Union haben wir wenig politische Schnittmengen. Bei den Liberalen kann es themen- und projektbezogene Kooperationen geben. Wie zum Beispiel beim Bürgerbegehren gegen den Verkauf von Haus Erholung.

Auf der Webseite der Grünen Jugend schreiben Sie, dass Sie Träume zur Realität werden lassen wollen. Wovon träumen Sie denn?

Steeger Ich träume von einer Gesellschaft, in der jeder und jede, gleich welcher Herkunft, Religion, Geschlecht oder sexuellen Orientierung, gleichberechtigt leben kann.

Das garantiert das Grundgesetz doch. Haben Sie persönlich andere Erfahrungen gemacht?

Steeger Es sind eher die alltäglichen Kleinigkeiten, in denen sich zeigt, dass dieses Ziel noch nicht erreicht ist. Mir geht es nicht um die Gesetzeslage, sondern um das gesellschaftliche Verständnis. Das Gender Pay Gap (geschlechtsspezifischer Lohnunterschied, Anm. der Red.) kann man per Gesetz ändern, das Bewusstsein nicht so schnell.

Was ist Ihre Vision für Mönchengladbach in zehn Jahren? Oder was würden Sie ändern, wenn Sie drei Entscheidungen frei hätten?

Steeger Ich würde Mönchengladbach gern zu einer studierendenfreundlichen Stadt machen mit guten Radwegen und einem vernünftigen ÖPNV, mit dem man nachts auch wieder gut nach Hause kommt. Damit zum Beispiel jeder die wirklich guten Kulturangebote nutzen kann. Ich würde ein klares Zeichen für Toleranz setzen und die Regenbogenfahne auch vom Rathaus wehen lassen. Sehr schön fände ich persönlich, wenn es in Mönchengladbach ein Programmkino gäbe. So wie das Off Broadway in Köln. Das würde der Stadt gut tun.

Grüne Politik hat am Ende oft mit Verzicht zu tun – worauf verzichten Sie außer auf tierische Produkte wie Milch, Käse oder Eier?

Steeger Sie erwarten jetzt, dass ich sage, ich habe kein Auto, fliege nicht und rauche nicht. Das stimmt aber nicht: Ich habe zum Beispiel ein Auto, weil ich in Duisburg arbeite, in Köln studiere und in Düsseldorf im Landesvorstand mitarbeite. Ich finde es immer wichtig, einen Mittelweg zu finden. Jetzt bin ich mit dem Fahrrad gekommen, aber immer geht eben das nicht. Es geht auch nicht um Verzicht, sondern um bewusstes Leben. Dazu gehören auch kleine Handlungen wie den Beutel dabei zu haben, wenn man einkauft oder lokal zu kaufen. Die Grünen werden manchmal als Verbotspartei bezeichnet, aber das sind wir nicht. Wir sind allerdings der Meinung, dass man jetzt an Stellschrauben drehen muss und nicht erst in fünf oder zehn Jahren. Wir haben die Verantwortung für die kommende Generation.

Wie oft waren Sie schon bei den Fridays-for-Future-Veranstaltungen?

Steeger Ich war schon da, aber ich muss normalerweise am Freitag arbeiten. Aber aus der Grünen Jugend sind ein paar vor Ort. Wir haben uns auch schon mit den Organisatoren getroffen.

Wollen Sie dort Ihren Nachwuchs rekrutieren?

Steeger Rekrutieren ist ein schreckliches Wort. Aber es gibt natürlich Schnittmengen zwischen den Grünen und der Fridays-for-Future-Bewegung. Erst mal ist es ein gemeinsamer Protest, bei dem aber keine Parteiflaggen gezeigt werden. Gleichzeitig wollen wir schon die Möglichkeit aufzeigen, in einer Partei an solchen Themen weiterzuarbeiten.

Wie viele Mitglieder hat die Grüne Jugend eigentlich? Bekommen Sie derzeit viel Zulauf?

Steeger Die Grünen in Mönchengladbach haben 180 Mitglieder, davon sind 20 unter 28 Jahre alt. Bei uns ist die Altersgrenze für unsere Jugendorganisation ja etwas niedriger als in den anderen Parteien. Bis zum letzten September lag die Arbeit in der Jugendorganisation allerdings ziemlich brach. Aber jetzt passiert wieder was.

Wie ist Ihr Verhältnis zur Mutterpartei? Können Sie als Grüne Jugend etwas ausrichten?

Steeger Die Grünen sind zahlenmäßig eine kleine Partei, deshalb haben wir als Jugendorganisationen einen ziemlich großen Einfluss. Auch in den Gremien. Ich bin zum Beispiel zusammen mit einem weiteren Vertreter der Grünen Jugend im Kreisvorstand. Wir nehmen uns als Jugendorganisation auch den Raum, den wir brauchen. Wir wollen stachelig sein.

Wie gehen die Älteren und die Jungen miteinander um?

Steeger Es gibt einen positiven Austausch. Wir werden angehört und diskutieren auf Augenhöhe. Konflikte, die durch das Alter entstehen, sind eher selten. Es geht mehr um thematische Probleme. Und wir sind als Grüne Jugend auch bei den Fraktionssitzungen dabei und können unsere Position einbringen und uns einmischen. In der grünen Ratsfraktion sind diese Sitzungen öffentlich.

Welches Thema treibt Sie als Jugendorganisation besonders um?

Steeger Der Strukturwandel betrifft besonders unsere Generation. Hier brauchen wir eine starke Stimme.

Die Grünen im Rat sind relativ alt. Muss sich das ändern? Wie viele Ratsmandate sollen von der Grünen Jugend besetzt werden?

Steeger Die Grüne Jugend muss auf jeden Fall in den Rat. Wir hoffen auf gute Listenplätze und gute Direktwahlbezirke. Ein Direktmandat zu holen, wäre ein schönes Ziel.

Ist Volkspartei wirklich die richtige Rolle für die Grünen? Wie viel Mainstream hält die Partei aus?

Steeger Von dem Begriff der Volkspartei sollten wir uns alle verabschieden. Große Mehrheiten wird es nicht mehr geben. Ist man bei Wahlergebnissen von 20 Prozent Mainstream? Das ist für mich nicht die Frage. Wichtig ist, dass man nicht auf Kosten der wichtigen Themen unbedingt regieren will. Unseren Kernthemen müssen wir treu bleiben.

Die Grünen müssen sich ernsthaft mit der Frage nach einem OB-Kandidaten auseinandersetzen. Wen hätten Sie gern?

Steeger Erst einmal wird im Oktober das Wahlprogramm verabschiedet, dann werden die Listen aufgestellt und schließlich auch die OB-Kandidaten. Mir wäre es wichtig, dass es eine Person ist, die feministische und linke Positionen vertritt. Das Alter ist zweitrangig.

Nach dem derzeitigen Stand der Dinge hat Ihre Partei nach der Kommunalwahl 2020 Machtoptionen. Welche Mehrheiten kämen für Sie in Frage?

Steeger Schwarz-Grün passt nicht ins Profil der Grünen Jugend, da bräuchte man schon sehr starke Themen für eine Kooperation. Rot-Rot-Grün wäre spannend, mal sehen, wie es in Bremen läuft. Und auch die SPD allein wäre in Mönchengladbach ein guter Partner. Aber wir wollen nicht um jeden Preis regieren.

Sie haben sich beim Bürgerbegehren gegen den Verkauf des Hauses Erholung engagiert. Sehen Sie ein Mitsprachedefizit in der Stadt?

Steeger Es gibt zu wenig Mitspracheorte. Deswegen finde ich die öffentlichen Fraktionssitzungen der Grünen wichtig. Ich finde auch sehr schade, dass der Antrag zum Klimanotstand ohne Debatte in den Umweltausschuss verwiesen wurde, obwohl 40 junge Klimaaktivisten in der Ratssitzung waren. Das ist frustrierend für junge Leute, die sich engagieren.

Was wollen Sie selbst noch erreichen? Streben Sie eine Politik-Laufbahn an?

Steeger Ich bin in die Politik reingerutscht und fühle mich auch wohl in der Situation. Berufspolitikerin ist nicht unbedingt mein Ziel. Ich mache gerade meinen Bachelor in Medienwissenschaften und könnte mir auch eine Tätigkeit bei einer Filmstiftung oder in einem Kulturbüro vorstellen.

Begeistern Sie doch mal junge Menschen mit einem Satz für Politik.