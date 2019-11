Gründerwoche : „Meet Pablo“-Macher erklären in Showroom ihr Erfolgskonzept

„Meet Pablo“-Macher erklären in Showroom ihr Erfolgskonzept

Mönchengladbach Im Rahmen der Gründerwoche stellte das Gladabacher Start-Up „Meet Pablo“ sein neues Magazin für ihren Online-Kunstmarkt vor. Die Gründer gaben Tipps für den Erfolg.

Daniel Janzen hat seit nunmehr 20 Jahren Erfahrung auf dem Kunstmarkt. Gemeinsam mit Businesspartner Nico Sauerland führt er die Kunstagentur „Janzen und Sauerland“. Neuer ist allerdings das Magazin des Online-Kunstmarkts „Meet Pablo“. Auf ihrer Website digitalisieren Janzen und Sauerland den Kunsthandel, präsentieren Newcomer wie Altbekannte. In Zukunft möchten sie Videoinhalte kreieren oder Podcasts aufnehmen. Am Montag stellten die Unternehmer ihr Konzept im Rahmen der Gründerwoche in ihrem neuen Showroom im Paspartou im Nordpark vor vor und gaben Tipps für junge Start-ups.