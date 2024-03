Fotos aus Mönchengladbach Großumbau der Notfallambulanz im Mönchengladbacher Krankenhaus Neuwerk: Fotos

Sie ist ein wenig in die Jahre gekommen, die Notfallambulanz des Krankenhauses Neuwerk an der Dünner Straße. Voraussichtlich Ende 2024 wird sie nach einjähriger Bauzeit vollständig renoviert und vergrößert sein. Der Schockraum ist zentral in der Notaufnahme angesiedelt. Bislang war er im Keller der Klinik untergebracht.