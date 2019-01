Große Kriminalfälle in Mönchengladbach : Ein Katalog der Perversitäten

Vor dem Mönchengladbacher Landgericht war der Galerist zu vier Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach 2002 wurde ein stadtbekannter Mann wegen Kindesmissbrauchs verurteilt. Nach der Haft folgte er erneut seinen abartigen Neigungen.

Als der Mann am 25. Juni 2001 von der Polizei verhaftet wird, geht ein kollektiver Aufschrei durch die Stadt. Die Vorwürfe gegen den damals 46-Jährigen sind ungeheuerlich: ein Katalog der Perversitäten. Er soll Kinder auf so unfassbar perverse Art und Weise sexuell missbraucht haben, wie es sich niemand vorstellen kann und will. Dabei war der Mann in der Stadt hoch angesehen, Doktor der Philosophie, Buchautor, ein Kunstkenner mit Charisma, in dessen Galerie sich Prominente die Klinke in die Hand gaben. Und dieser Mann soll „vielgestaltig pervers und im höchsten Maße gefährlich sein“? Genau das wird ein Gutachter ihm später bescheinigen.

Am 1. Juli 2002 wird der in der Stadt bekannte Galerist wegen sexuellen Kindesmissbrauchs in 16 Fällen und Verbreitung von Kinderpornografie vom Mönchengladbacher Landgericht verurteilt. Ursprünglich waren 53 Fälle angeklagt. Die verkündete Strafe: vier Jahre und zehn Monate Gefängnis. Nach dem langen und aufsehenerregenden Prozess war das Bild vom beeindruckenden Kunstkenner längst zerstört. Viele fanden das Urteil zu milde. Nicht einmal drei Jahre später war der Mann, der Kindern so Unfassbares angetan hatte wieder auf freiem Fuß. Was keiner wusste, aber viele befürchteten: Der Verurteilte sollte erneut seinen abartigen sexuellen Neigungen nachgehen.

2002 hatte die Erste Große Jugendkammer des Landgerichts Mönchengladbach ihr Urteil auf ein Teilgeständnis des Mönchengladbachers gestützt und damit vier Kindern (sieben bis zwölf Jahre alt) den belastenden Zeugenauftritt im Gerichtssaal erspart. Zunächst hatte der Angeklagte, der die Mütter seiner späteren Opfer durch Kontaktanzeigen kennengelernt hatte, im Gerichtssaal geschwiegen. Dann sprach er doch über pornografische Abbildungen, die er den Kindern gezeigt habe. Der mittlerweile 47-Jährige gab zu, die kindlichen Körper mit Fäkalien bedeckt zu haben. Anschließend habe er die Kinder in pornografischen Posen mit einer Polaroidkamera aufgenommen.

Nachdem der Angeklagte zunächst geschwiegen hatte, erwies er sich im Prozess bald als geschickter Selbstdarsteller. In einem idyllischen Eifeldorf sei er aufgewachsen. Aber für ihn habe es nahezu unüberwindliche Tabus und Verbote gegeben. Über Unterschiede zwischen Mann und Frau sei im Elternhaus nie gesprochen worden.

In Verdacht geraten war der 47-Jährige, als ein Zwölfjähriger mit seiner Mutter den Kinderschutzbund aufgesucht hatte. Dort erkannte man, dass der Junge missbraucht worden war. Dessen Mutter machte eine Aussage. Sie hatte den Angeklagten 1996 nach einer Kontaktanzeige kennengelernt. Ermittlungsspuren führen zu weiteren Opfern.



Zwei Wochen vor dem Prozess gegen den Galeristen hatte sich seine Ex-Freundin vor Gericht verantworten müssen. Die 44-Jährige war wegen Beihilfe zum sexuellen Kindesmissbrauch in 30 Fällen angeklagt. Ihr wurde vorgeworfen, nicht verhindert zu haben, dass sich der Schriftsteller mehrfach an ihren damals sechs und sieben Jahre alten Töchtern verging. Anfangs sei die Beziehung völlig normal gewesen, sagte die Frau in ihrer Aussage. Sehr bald habe der Mann die Kinder in die gemeinsamen Sexualakte eingebunden. Der Liebhaber habe sie zum Tablettenmissbrauch gezwungen, so die 44-Jährige. „Wir mussten immer viel Alkohol trinken. Er hat uns den Schnaps eingetrichtert. Die Kinder sollten lockerer werden“, schilderte die Frau. Zwei psychiatrische Sachverständige waren überzeugt, dass die Frau dem charismatischen Galeristen hörig war. Sie wurde zu zwei Jahren Freiheitsstrafe mit Bewährung verurteilt.

Auch der angeklagte Galerist war begutachtet worden. Der 47-Jährige sei uneingeschränkt strafrechtlich verantwortlich, war das Hauptergebnis. Zugleich entwarf der Sachverständige das Bild eines intelligenten Muttersöhnchens, das dazu neige, mit Kot und Urin sexuelle Empfindungen zu entwickeln. Die Persönlichkeit des im Beruf erfolgreichen Angeklagten sei durch „hypochondrische und hysterische Merkmale“ geprägt. Mit narzistischen und egozentrischen Verhaltensweisen habe der Mann auf seine Umgebung sehr überzeugend gewirkt und sich immer durchgesetzt, so der Gutachter. Der 47-Jährige selbst stellte sich im Gerichtssaal als „Freund der Kinder“ dar: „Ich habe mit ihnen gespielt und sie ins Herz geschlossen.“ Aber bis zum Ende des Prozesses kam von ihm kein einziges Wort des Bedauerns oder eine Entschuldigung. Das Urteil von vier Jahren und zehn Monaten akzeptierte er allerdings sofort.

Im Frühjahr 2005 kam er auf Bewährung wieder frei, zwei Jahre später wurde er erneut als Kinderschänder verurteilt. Der Mann hatte sich kurz nach seiner Haftentlassung an ein 13-jähriges Mädchen herangemacht. Über einen Internet-Chat nahm er Kontakt zu seinem neuen Opfer in Norddeutschland auf.

Bereits beim ersten Treffen war es zu einem sexuellen Übergriff gekommen. Der inzwischen 52-Jährige soll der 13-Jährigen Zungenküsse gegeben und ihr pornographische Schriften gezeigt haben. Wegen der Vorgeschichte des Angeklagten hatte die Staatsanwältin diesmal Sicherungsverwahrung für den verurteilten Kinderschänder gefordert. Immerhin hatte auch der Gutachter über den Angeklagten gesagt, er sei „polymorph (vielgestaltig) pervers“ und „im höchsten Maße gefährlich“. Er manipuliere und beherrsche seine Opfer, habe selbst eine schwere Persönlichkeitsstörung und leide unter Beziehungsängsten.