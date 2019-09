Kostenpflichtiger Inhalt: Mönchengladbacher Kriminalfälle : Die zerstückelte Leiche im Wald

Polizisten durchsuchen im Dezember 1999 den Wald nach Leichenteilen. Foto: Königs/RP-Archiv/Königs/RP-Archiv/Repro: Gabi Peters

Mönchengladbach Am 8. Dezember 1999 machen Jäger in einem Wäldchen am Nierssee eine grausige Entdeckung: Auf laubbedecktem Boden liegen Gliedmaßen und der Kopf einer jungen Frau. Der Rumpf fehlt. Bei der Aufklärung hilft schließlich der Zufall.