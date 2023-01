Diskothek in Mönchengladbach Das „Graf Balderich“ soll wieder öffnen

Von außen ist noch nicht viel zu sehen. Die verstaubten Fenster sind so vergittert wie immer. Darüber hängt die altbekannte Werbung für Biermarken, die das Schild mit dem verschnörkelten Schriftzug einrahmt. Doch die Tür am „Graf Balderich“ ist nur angelehnt. Am Briefkasten sind zwei neue Etiketten angebracht: „Keine Werbung!“ steht auf dem einen, „Xqlusive GmbH, Boiok“ auf dem anderen. Letztgenannter gehört zu den Menschen, die hinter den dreckigen Scheiben des Gebäudes am oberen Ende der Straße Abteiberg eifrig hin- und herlaufen. „Es gibt viel zu tun“, sagt Johannes Boiok. Mit seiner „Xqlusive GmbH“ ist er der neue Pächter der Diskothek, will sie auf Vordermann bringen und dann endlich wieder eröffnen.