Schlemmermeile in Mönchengladbach ist eröffnet Von zerbröselten Keksen bis argentinischen Empanadas – Das bietet das Gourmet-Festival

Die Startbedingungen hätten besser sein können: Während die Aussteller für das vierte Gourmet-Festival in der Stadt am Freitag ihre Stände aufbauen, ergießen sich graue Regenwolken in Strömen über sie. Um 13 Uhr, dem offiziellen Start des Festivals auf der und rund um die Hindenburgstraße, schüttet es wie aus Kübeln – viele Aussteller pausieren deshalb den Aufbau, Besucher lassen sich zunächst nur vereinzelt blicken. Später klart es auf, mehr und mehr Menschen kommen in die Innenstadt, um die Schlemmermeile zu besuchen.