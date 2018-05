Mönchengladbach : Golfer spielen für den Kinderschutzbund

(v.l.) Rolf Jansen, Cordula Steinemann, Mareike Eßer, Heidrun Eßer, Frank Schiffers Foto: arie

Mönchengladbach Die Golfer des Golfclubs Schloss Myllendonk traten zum Kinderschutzbund-Cup an. War es der gute Zweck, der frühlingshafte Feiertagstermin, die entspannte Atmosphäre oder der Spaß am wunderschönen Golf Course? Jedenfalls starteten bemerkenswerte 80 Teilnehmer beim Benefiz-Turnier zugunsten des Kinderschutzbundes Mönchengladbach. Da jeder eine Startspende leistete und auch noch der Erlös einer Lotterie dazu kam, konnten Heidrun und Mareike Eßer von Kinderschutzbund Mönchengladbach jetzt einen Scheck über 5250 Euro aus den Händen der beiden Turnier-Initiatoren Rolf Jansen und Frank Schiffers entgegennehmen.

Bereits zum zweiten Mal hatten sie das Turnier auf dem Gelände des Golfclubs Schloss Myllendonk organisiert. Der Vorstand mit Präsident Roger Brandts unterstützt die Idee tatkräftig. "Wir versuchen, das Benefizturnier zu institutionalisieren und weiterhin regelmäßig durchzuführen", erklärt Vorstandsmitglied Cordula Steinemann.

Eine kontinuierliche jährliche Benefizaktion diesen Ausmaßes wäre für den Kinderschutzbund besonders wichtig. "Wir finanzieren uns ja zu zwei Dritteln aus Spenden", sagt Geschäftsführerin Mareike Eßer. Die mehr als 5000 Euro des diesjährigen Golf-Turniers fließen in das Morgenmampfprojekt. Der Kinderschutzbund bietet an vier Grundschulen einmal pro Woche Frühstück für die Schüler an. Das tut allen Kindern gut, besonders aber jenen, die regelmäßig ohne Frühstück in die Schule kommen. Die großzügige Unterstützung der Golfer sichert das Frühstücksangebot für einen längeren Zeitraum.



Dankeschön sagte der Kinderschutzbund nicht nur mit selbst gebackenen Muffins, die während des Turniers verteilt wurden, sondern auch mit einer kleinen Schatzkiste voller Süßigkeiten für die Myllendonker Golfer.

