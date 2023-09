Fridays for Future Eierwerfer bei Klimademo in Gladbach

Verhältnismäßig leise lief die Klimademo der Mönchengladbacher „Fridays for Future“-Ortsgruppe ab. Da der tragbare Lautsprecher gar nicht erst angehen wollte, hatten die Teilnehmenden nur ihre Stimmen, die Klingeln an den Fahrrädern und zwei kleine Trommeln, um auf ihre Sache aufmerksam zu machen. Und so erklangen am Freitagnachmittag die altbekannten Parolen der Klimademos auf dem Weg vom Platz der Republik zum Sonnenhausplatz und schließlich zum Alten Markt: von „Hoch die internationale Solidarität“ über „Klima schützen ist kein Verbrechen“ bis zu „A- Anti- Anticapitalista“-Rufen.