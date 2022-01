Drei Menschen mussten ins Krankenhaus : Glatteisunfälle in Mönchengladbach

Mönchengladbach Zwei Radfahrer und eine Pedelecfahrerin verloren am Donnerstagmorgen auf glatten Straßen den Halt und stürzten. Die Polizei mahnt zu vorsichtigem Fahren.

Am Donnerstagmorgen ist es in Mönchengladbach zu mehreren witterungsbedingten Unfällen gekommen. Dabei erlitten eine Radfahrerin und eine Pedelecfahrerin schwere und ein Radfahrer leichte Verletzungen.

Laut Polizeibericht befuhr eine 63-jährige Radfahrerin gegen 7.30 Uhr die Hehner Straße in Richtung Gladbach. An der Kreuzung Monschauer Straße wollte die Frau links abbiegen. Aufgrund der witterungsbedingt glatten Fahrbahn stürzte sie und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten die 63-Jährige in ein Krankenhaus.

Gegen 9 Uhr meldeten Zeugen der Polizei eine schwer verletzte Pedelecfahrerin an der Straße An den Zwölf Morgen. Rettungskräfte brachten die 85-Jährige in ein Krankenhaus. Nach ersten Ermittlungen befuhr die Frau die Straße An den Zwölf Morgen in Richtung Bonnenbroich, als sie aufgrund des Glatteises stürzte. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161-290 zu melden.