Gladbachs Kriminalfälle: Hinrichtung an der Frankenstraße

Mönchengladbach Die Schüsse fielen am 9. März 2007. Ein Mann zielt mit einer Pistole mehrfach auf seine Ex-Frau. Dann erschießt er seine Tochter (18).

Der 39-Jährige, der am 9. März 2007 seiner Ex-Frau vor deren Wohnung an der Frankenstraße auflauerte, hätte an jenem Tag eigentlich schon im Gefängnis sitzen können. Der Mann, gegen den ein Haftbefehl wegen Vergewaltigung vorlag, zieht an jenem Tag seine Pistole. Er schießt auf seine Frau. Sie sackt zusammen. Der 39-Jährige stellt den Fuß auf den Körper seines Opfers und schießt noch zweimal in den Kopf. Dann verfolgt der Mann, so wird es später in der Anklageschrift geschildert, seinen 13-jährigen Sohn. Der Junge kann sich hinter einem Auto retten. Auch seiner jüngeren Schwester gelingt die Flucht in den Hausflur. Der 18 Jahre alten Tochter des Angreifers gelingt das nicht. Sie tippt gerade die 110 in ihr Handy, als ihr Vater sie an den Haaren packt und ihr nächster Nähe zweimal in den Kopf schießt. Sie stirbt im Rettungshubschrauber, ihre Mutter am Tatort. Der Schütze flieht, gibt aber wenig später auf der Viersener Polizeiwache das Verbrechen zu.