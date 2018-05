Gladbacher Salafistenprediger: Urteil gegen Sven Lau ist rechtskräftig

Düsseldorf Das Urteil gegen den Mönchengladbacher Salafistenprediger Sven Lau ist rechtskräftig. Lau war im Juli 2017 zu einer Haftstrafe von fünfeinhalb Jahren verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof hat das Urteil bestätigt, trotzdem könnte Lau im kommenden Jahr schon wieder auf freien Fuß kommen.

Der Verteidiger fand für die Entscheidung des BGH harsche Worte: "Der Staat wollte sich damit für die Scharia-Polizei rächen." Lau hatte mit der Scharia-Polizei deutschlandweit für Aufsehen gesorgt, als er 2014 mit einer Gruppe Salafisten in "Uniform" durch Wuppertal patrouilliert war.

Der Salafistenprediger war am 26. Juli 2017 zu einer Haftstrafe von fünfeinhalb Jahren verurteilt worden. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass Lau zwei junge Männer in eine islamistische Kampfgruppe nach Syrien vermittelt hatte. Außerdem soll er die Kampfgruppe mit Nachtsichtgeräten und Geld unterstützt haben.