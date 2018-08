Gladbacher Lesenuch (27): Die Gladbacher Innenstadt der 1950er

Serie Gladbacher Lesebuch (27) : Die Gladbacher Innenstadt der 1950er

So sah die Hindenburgstraße 1953 aus. Deutlich zu erkennen waren noch die Kriegsschäden. Autos und Straßenbahn teilten sich die Fahrbahn. Foto: Stadtarchiv MG

Mönchengladbach Heinz-Georg Lindgens erzählt von Geschäften und Firmen, die es heute nicht mehr gibt. Er erinnert sich noch genau an die 50er-Jahre in Mönchengladbach.

Ich wurde 1945 geboren und lebte seitdem im neunköpfigen Haushalt meines Großvaters in dessen 1931 erbautem Haus mit zehn Zimmern auf drei Etagen an der Krefelder Straße. Das Haus meiner Großeltern hatte man ursprünglich als Wohnsitz für nur eine einzige Familie konzipiert. Vom Fenster der Wohnküche aus hatte man einen herrlichen Weitblick bis zur Oberstadt oder über Eicken bis zum Bökelberg und konnte auch gelegentlich das „Abfackeln“ aus der im vorderen Engelbleck an der Bahntrasse gelegenen Gasanstalt beobachten, da hier bei dieser Gelegenheit immer ein loderndes Feuer wahrzunehmen war, wenn die dortigen Öfen von der Koks-Asche gesäubert wurden. Auf der 1. Etage wohnte eine Familie Grabbe, deren Tochter Käthe als verehelichte Frau Hahnen, später ein Geschäft für Miederwaren an der Bismarckstraße hatte. Hinter dem Haus schloss sich ein langer Garten mit einem Metall-Tor zum „Schwarzen Weg“ hin an. Einige Gewerbetreibende in der Nachbarschaft waren Heizungsbau Gebr. Hartmann, die Bäckerei Repges, der Bierverlag Kuhlen, sowie die Walzen-Gravieranstalt Münster. Neben dem Haus mit der Nummer 98 errichtete die japanische Firma Yoshida Mitte der 50-er Jahre eine Reißverschluss-Fabrik, die später nach Viersen ausgelagert wurde.

Auch ein Bauer gelangte über den „Schwarzen Weg“ zu seinem Acker, welcher sich hinter unserer Toreinfahrt der Länge nach bis zur Alsstraße erstreckte. Jenes Feld wurde an die Firma Brandts verkauft, die dort das Gebäude zum Betrieb einer Tuchfabrik erstellen ließ. Neben diesem Areal lag ein weiterer, welcher vom Gemüsebauer Metzger-Jäger bewirtschaftet wurde. Heute befindet sich dort der Parkplatz von Real nebst einem Blumencenter. Der „Schwarze Weg“ hatte eine Zu- und Ausfahrt-Möglichkeit entweder direkt neben der Firma Schwarz & Klein und der BP-Tankstelle Rosen, direkt neben dem Grundstück des Schuhmacher-Meisters Vinzenz Lerpscher.

An der Neusser Straße befand sich die Kohlenhandlung Breuer, von der wir unsere Briketts ins Haus geliefert bekamen. Daneben hatte der Friseurmeister Gunzelmann neben der Verkaufsstelle der „Konsum-Genossenschaft“ seinen Salon. Gegenüber war ein Geschäft, welches Damenhüte und Mützen im Angebot hatte. Eine Toreinfahrt führte zu „Quellen-Lehnig“, einem Bierverlag. Unsere Lebensmittel kauften wir meist im Rewe-Geschäft der Eheleute Simoni an der Krefelder Straße. Als Mitbewerber waren die Kaufläden der Familien Steinmetz und Josef Porten alternativ. Unsere Fleischwaren konnten wir ab 1950 gegenüber bei Georg Fensky erstehen. Das Haus mit der Nr. 84 gehörte der Familie Marks. Eine Tochter der Marks hatte in Rheydt den Inhaber von Porzellan Heinemann an der Hauptstraße geehelicht. Am frühen Morgen bewegten sich auch die damaligen Borussen-Spieler Willi Wicken und Friedel Schicks mit eiligen Schritten über das Trottoir zu ihrer Arbeitsstelle bei eben dieser Firma Schwarz&Klein. Im gegenüberliegenden Haus verkaufte eine Familie an einem Fenster mit einer eingebauten gläsernen Klapp-Vorrichtung den auf der Straße wartenden Kunden Zigaretten der Marken Eckstein, Overstolz, Juno oder auch Senussi, sowie für uns Kinder Süßigkeiten ,Wundertüten und Kaugummi.

Etwa gegenüber dem Autohaus Wilbertz befand sich in einem Eckhaus die Metzgerei Reuter. Deren Zwillinge waren auch in meiner Klasse der Alsschule. Ebenfalls deren Cousine, deren Eltern am „Aretzpltätzchen“ in Eicken eine Bäcker- und Konditorei betrieben. Gegenüber dieser Bäckerei befand sich neben einem „OTTO MESS“-Geschäft später ein Eis-Salon, hierneben die Wirkungsstätte des Friseurs Johnen. Zu meinen weiteren Klassenkameradinnen gehörte Ute Vennedey, deren Vater an der unteren Hindenburgstraße einen Friseursalon betrieb. Vom daneben angesiedelten Blumenhaus Cremanns war deren Sohn ein Klassenkamerad von mir. Von Kinderwagen Heinrichs an der Hindenburgstraße büffelte deren Sohn Rolf ebenfalls neben mir auf der Schulbank. In jenem Rundbau befand sich auch das Tapeten- und Farbengeschäft Pfeiffer, sowie der Laden von Radio Hauck.

Die Hindenburgstraße mit Weihnachtsbeleuchtung 1958. Links ist Hettlage zu erkennen, dahinter der Kaufhof. Die Einkaufsstraße florierte. Foto: Stadtarchiv Mönchengladbach



Die Bäckerei Wegmann an der Bozener Straße war mit ihrem Sohn Ulrich in meiner Klasse ebenso vertreten, wie der Sohn Karl vom Inhaber des Rewe-Geschäftes Würz. An der Bozener Straße befand sich auch „Maßkonfektion Fischer“ und im Hause daneben konnte man in der Bücherei des Herrn Krücken Lesestoff ausleihen. An der Ecke Bozener / Hindenburgstraße befand sich eine Shell-Tankstelle. Im Nebenhaus das Bestattungsunternehmen B. Kühlen. In Haus Nummer 56 war die Schreinerei Silllmanns angesiedelt. Die aufstrebende Konsum-Gesellschaft war in unserer Klasse durch Annelie Neuss zugegen, deren Vater einen KFZ-Handel betrieb. Aus der Pelzbranche war Doris Rosenberger eine Klassenkameradin von mir.

Ich erinnere mich noch an die Kunstschmiederei Franz Köster an der Alsstraße welche die schmiedeeiserne Halterung der großen Laterne, welche auf der linken Seite der zur Abtei führenden Straße in der Oberstadt angebracht war, gefertigt haben soll. Unweit der Kreuzung Krefelder / Zeppelinstraße war die Einfahrt zur Firma Heyer, welche Bitumen und Materialien für den Straßenbau vertrieb. Wenn man von der Neusser Straße durch die Bahnunterführung für Fußgänger ging, so war auf der rechten Seite eine kleine Fläche, auf welcher in einer Holzbude Heinrich Hermann Wilms gemeinsam mit seiner Mutter den Kunden Obst und Gemüse feil bot. Auf der linken Seite betrieb ein Herr Olders einen kleinen Laden für Zigarren, Zigaretten, Zeitungen und Getränke. Auf der gleichen Seite war etwas weiter die Drogerie Kerpen, neben einer Metzgerei gelegen. Neben der Gaststätte „Waden“ war eine Papeterie, Schraut, sowie der Friseursalon von Vennedey und der Blumenladen der Cremanns.

Die Gladbacher Erstaufführungen von Filmen erlebte ich häufiger in der „Lichtburg“. Später wurde das Kino dann umgebaut, der vorherige Oberrang somit zum „Bambi“. Daneben dann die Geschäftsstelle des Verkehrsvereins, in welcher ein älterer Herr am Sonntagmittag uns Borussen-Fans die Fahrkarten für den Bus-Transfer zu den Stadien der in der damaligen Fußball-Oberliga-West spielenden Vereine verkaufte. Sodann folgten in Richtung Bismarckstraße das Schuhhaus Ermert und die Geschäftsstelle der Rheinischen Post, in welcher damals ein Herr Leo Döhmen tätig war. In dieser Lokalität der „RP“ sollte ich am Abend des 30. November 1954 ein Erlebnis haben, welches am folgenden Tage in der lokalen Spalte der Zeitung Erwähnung fand. Mir war, während ich in der Vorweihnachtszeit im Kaufhof die Vorführungen von Spielzeug bewunderte, mein draußen abgestellter hölzerner blauer Tretroller mit Wippe entwendet worden.

An der Franz-Gielen-Straße hatte der Verkauf von „Pommes-Frites“ in Mönchengladbach in einem Verkaufswagen des Herrn Eduard Vosschmidt seine Premiere. Er war eigentlich Rundfunk- und Fernsehtechniker und betrieb später an der Annakirchstraße einen eigenen Laden in dieser Branche.